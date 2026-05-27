Federal-Mogul Goetze (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Federal-Mogul Goetze (India) hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,83 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,50 Prozent auf 4,89 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 30,68 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Federal-Mogul Goetze (India) ein Gewinn pro Aktie von 29,13 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19,58 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at