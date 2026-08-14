Federal-Mogul Goetze (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Federal-Mogul Goetze (India) hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,77 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,26 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Federal-Mogul Goetze (India) einen Umsatz von 4,84 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at