Federal-Mogul Goetze (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Federal-Mogul Goetze (India) hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,20 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 4,96 Milliarden INR gegenüber 4,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at