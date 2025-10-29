Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim Uretim Tesisleri: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim Uretim Tesisleri stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,00 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 TRY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 179,8 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,0 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at