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18.05.2026 18:24:21
Federal Prosecutors Move to Drop Bribery Case Against Indian Magnate
Gautam Adani had been accused of lying to American investors about payoffs in India. The end of the case came as President Trump has signaled a transactional approach to justice.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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