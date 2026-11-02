Federal Realty: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Federal Realty (NYSE:FRT) areported funds from operations, a standard cash flow metric for real estate trusts, of $1.87 per share, as high occupancy across premier suburban retail centers continues to give the company steady pricing power. Three things management said stand out.

Management put $508 million to work purchasing The Summit in Birmingham, adding 870,000 square feet of premier retail space. The move into high-income central markets opens a new path for popular coastal retail tenants to expand with a familiar landlord.

Tenant demand pushed the leased rate to 96.5%, while physical occupancy reached 93.8%. That gap represents signed store leases that haven't yet commenced rent payments. As those tenants open over coming quarters, they bring built-in revenue growth.

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