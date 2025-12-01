Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Federal Realty Investment Trust Aktie

WKN: 985247 / ISIN: US3137472060

01.12.2025 14:22:46

Federal Realty Buys Village Pointe For $153.3 Mln

(RTTNews) - Federal Realty Investment Trust (FRT) said on Monday that it has acquired Village Pointe, an open-air lifestyle center in West Omaha, for $153.3 million. The 453,000-square-foot property, Village Pointe, draws nearly six million annual visits and serves a trade area of over half a million people.  

Don Wood, CEO of Federal Realty, said: "Village Pointe checks the key boxes for us: affluent demographics and growing population, clear unmet retail demand, proven retailer success in the location, and a truly dominant asset."

Federal Realty also noted that Village Pointe aligns with its strategy of acquiring market-dominant retail assets that deliver near- and long-term growth.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

