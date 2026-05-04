Federal Realty Investment Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Federal Realty Investment Trust Registered hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 341,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Federal Realty Investment Trust Registered einen Umsatz von 309,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at