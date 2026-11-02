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02.11.2026 06:31:29
Federal Realty Investment Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Federal Realty Investment Trust Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 322,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 339,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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