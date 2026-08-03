Federal Realty Investment Trust Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Federal Realty Investment Trust Registered hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Federal Realty Investment Trust Registered einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Federal Realty Investment Trust Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,7 Millionen USD im Vergleich zu 311,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at