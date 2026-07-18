Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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18.07.2026 14:43:00
Federal Realty Trust Just Declared Its 58th Straight Annual Dividend Increase. Here's How Much $10,000 Invested Pays Annually.
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) is the only real estate investment trust (REIT) that's a Dividend King, which means it has raised its dividend annually for at least 50 years. It's an exclusive cadre of stocks that are hyper reliable.The REIT just raised its dividend for the 58th time consecutively. If you invest $10,000 in the stock, how much can you actually make in passive income annually?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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