Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.07.2026 14:43:00

Federal Realty Trust Just Declared Its 58th Straight Annual Dividend Increase. Here's How Much $10,000 Invested Pays Annually.

Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) is the only real estate investment trust (REIT) that's a Dividend King, which means it has raised its dividend annually for at least 50 years. It's an exclusive cadre of stocks that are hyper reliable.The REIT just raised its dividend for the 58th time consecutively. If you invest $10,000 in the stock, how much can you actually make in passive income annually?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Realty Income Corp.

mehr Nachrichten