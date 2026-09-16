Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.09.2026 18:32:59
Federal Reserve decision as it happened: US central bank raises interest rates for first time since 2023, Donald Trump calls for borrowing costs to be 1% or less
Kevin Warsh under pressure to tame stubbornly high inflation in move that could draw the ire of Donald Trump weeks out from US midterm electionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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