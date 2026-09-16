Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.09.2026 20:01:54
Federal Reserve decision as it happened: US central bank raises interest rates for first time since 2023, Donald Trump calls for borrowing costs to be 1% or less
Central bank chair Kevin Warsh defies calls from Donald Trump to lower borrowing costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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