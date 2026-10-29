Federal Signal Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, Federal Signal Corp. (FSS) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while narrowing annual net sales outlook range, based on third quarter performance, current backlog, and continued execution against strategic initiatives.

For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $5.20 to $5.32 per share on net sales between $2.61 billion and $2.64 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $5.12 to $5.30 per share on net sales between $2.58 billion and $2.67 billion.

The Company funded dividends of $9.2 million during the third quarter, reflecting a dividend of $0.15 per share, and recently announced a similar $0.15 per share dividend that will be payable in the fourth quarter of 2026.

In Thursday's pre-market trading, FSS is trading on the NYSE at $113.45, up $0.00 or 0.00 percent.

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