Federal Signal Corp Reveals Increase In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Federal Signal Corp (FSS) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $79.6 million, or $1.29 per share. This compares with $68.1 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Federal Signal Corp reported adjusted earnings of $82.6 million or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.1% to $655.5 million from $555.0 million last year.

Federal Signal Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $79.6 Mln. vs. $68.1 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $1.11 last year. -Revenue: $655.5 Mln vs. $555.0 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.20 To $ 5.32 Full year revenue guidance: $ 2.61 B To $ 2.64 B