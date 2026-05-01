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01.05.2026 06:31:29
Federal Signal gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Federal Signal hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Federal Signal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,750 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 625,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 463,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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