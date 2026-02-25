Federal Signal Aktie
WKN: 857967 / ISIN: US3138551086
|
25.02.2026 14:13:28
Federal Signal Sees Growth In FY26; Shares Up 5% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Federal Signal Corp. (FSS) initiated its adjusted earnings and net sales guidance for the full year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $4.50 to $4.80 per share on net sales between $2.55 billion and $2.65 billion.
In Wednesday's pre-market trading, FSS is trading on the NYSE at $122.94, up $5.84 or 4.99 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Federal Signal Corp.
|
24.02.26
|Ausblick: Federal Signal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Federal Signal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Federal Signal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Federal Signal Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Federal Signal Corp.
|122,34
|4,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.