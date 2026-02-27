Federal Signal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Federal Signal hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Federal Signal einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Federal Signal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 597,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 472,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 4,01 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Federal Signal 3,50 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,13 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at