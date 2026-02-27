27.02.2026 06:31:29

Federal Signal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Federal Signal hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Federal Signal einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Federal Signal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 597,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 472,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 4,01 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Federal Signal 3,50 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,13 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen