Ebix Aktie
WKN: 765778 / ISIN: US2787152063
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01.10.2026 15:58:02
Federal Watchdog Investigates Adam Kinzinger for Kalshi Bets on His Pardon
The inquiry by the Commodity Futures Trading Commission centers on bets the former congressman made on Kalshi in the weeks before he was pardoned in January 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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