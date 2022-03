FedEx-Aktie dennoch tiefrot: FedEx steigert Gewinn deutlich

Der Nettogewinn kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 892 Millionen auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie der Paketdienst am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse legten um knapp zehn Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar zu.

Dennoch lassen Anleger den Aktienkurs sinken: Die FedEx-Aktie verlor im Handel an der NYSE letztlich 3,98 Prozent auf 218,91 US-Dollar. An der Wall Street war mit einem noch besseren Quartalsergebnis gerechnet worden. FedEx und seine Rivalen wie UPS und Deutsche Post DHL profitierten in der Pandemie stark von der Konsumverlagerung ins Internet. Doch die Unternehmen sind angesichts von Inflations- und Lieferkettenproblemen auch mit höheren Arbeits- und Transportkosten konfrontiert.

/hbr/DP/stw

MEMPHIS (dpa-AFX)