Einstufung unverändert 04.02.2026 20:24:00

FedEx-Aktie klettert: Kurszielanhebung durch UBS

FedEx-Aktie klettert: Kurszielanhebung durch UBS

Die UBS hat das Kursziel für FedEx angehoben.

Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für FedEx von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle.

FedEx-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 2,52 Prozent auf 362,34 US-Dollar.

/rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com,Eugene Berman / Shutterstock.com

