FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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20.03.2026 01:50:05
FedEx CEO says global demand holding amid Iran war, annual profit outlook up on record holiday profit
GLOBAL delivery company FedEx said on Thursday that global demand is holding steady at the start of March despite the war in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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