FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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20.03.2026 01:50:05

FedEx CEO says global demand holding amid Iran war, annual profit outlook up on record holiday profit

GLOBAL delivery company FedEx said on Thursday that global demand is holding steady at the start of March despite the war in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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