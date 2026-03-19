FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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19.03.2026 21:48:00
FedEx is upbeat about shipping demand despite surging fuel costs — and the stock is rallying
Shares of FedEx rose in extended trading Thursday after the package-delivery giant said it expected slightly better sales and profits for this year, even as the Iran war threatens larger shipping disruptions and drives fuel prices higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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