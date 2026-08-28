FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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28.08.2026 13:00:00
FedEx Just Spun Off Its Freight Division. Which Stock Should You Own?
In June, FedEx (NYSE: FDX) spun off an 80.1% stake in FedEx Freight (NYSE: FDXF), marking the start of the delivery giant's divestiture of its less-than-truckload (LTL) freight segment. Since the spinoff, both stocks have gone in different directions.While shares in FedEx Freight's former parent have largely remained in a narrow range during the summer, FedEx Freight shares initially experienced a big rally, only to give back those gains, and then some.Investors at the time of the spinoff received one share of FedEx Freight for every two shares of FedEx. The question now is whether it's time to exit both transportation stocks, keep one and sell the other, or let them both ride, viewing them as top industrial stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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