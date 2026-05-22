FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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22.05.2026 09:02:13
FedEx-Led $9 Billion Buyout Offer Window For Polish Parcel Firm InPost Opens May-End
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Nachrichten zu FedEx Corp.
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14.05.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.05.26
|Konkurrenzdruck im Logistiksektor - Wird Amazon tatsächlich zur Bedrohung für FedEx und UPS? (finanzen.at)
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07.05.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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04.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
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04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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30.04.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu FedEx Corp.
|13:45
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|UBS AG
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|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|13:45
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|UBS AG
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
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|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
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|16.04.26
|FedEx Neutral
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|09.04.26
|FedEx Neutral
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|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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