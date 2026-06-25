FedEx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FedEx hat am 23.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 6,88 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent auf 25,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,55 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 16,81 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 94,72 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 87,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at