26.06.2026 06:31:29

Fedex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fedex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,25 Prozent auf 127,16 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Fedex 127,47 Milliarden BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,100 BRL. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fedex im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,52 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 501,88 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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