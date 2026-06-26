Fedex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fedex gab am 23.06.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 918,53 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 765,61 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24 726,67 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34 802,38 Milliarden ARS ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2550,23 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fedex ein Gewinn pro Aktie von 1701,95 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 130 219,95 Milliarden ARS gegenüber 89 021,82 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at