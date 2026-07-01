FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
01.07.2026 06:00:34
FedEx strikes $1.4bn deal to sell logistics unit to CMA CGM
French shipping group aims to expand in US and strengthen foothold in supply chainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
06:00
|FedEx strikes $1.4bn deal to sell logistics unit to CMA CGM (Financial Times)
|
30.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.06.26
|FedEx punktet mit starkem Quartal und positiver Jahresprognose - Aktie unverändert (dpa-AFX)
|
24.06.26
|DHL verliert trotz FedEx-Quartalszahlen nur moderat (dpa-AFX)
|
24.06.26