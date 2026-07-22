Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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22.07.2026 17:44:00
Fed’s favorite inflation tracker is getting an overhaul — just as the central bank weighs interest-rate hikes. What’s going on?
The inflation tracker that exerts the biggest influence on the actions of the Federal Reserve is getting a makeover just as a divided central bank weighs whether to raise U.S. interest rates this fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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