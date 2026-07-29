CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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29.07.2026 12:00:06
Fed’s favourite inflation gauge to be lowered by stats agency change
Adjustments by Bureau of Economic Analysis to ease pressure on central bank to raise ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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