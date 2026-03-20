SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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20.03.2026 14:46:00
Fed’s Waller says he doesn’t support rate hikes, sees inflation cooling in the second half of the year
If oil prices stay high for months, they could bleed through to other prices, Fed governor Christopher Waller said Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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