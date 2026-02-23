:be Aktie
Fed’s Waller says next jobs report, not Supreme Court ruling, will be key for March interest rate decision
The February jobs report, and not the Supreme Court ruling overturning a large part of President Donald Trump’s tariffs on imported goods, will be key to whether the Federal Reserve needs to cut interest rates in March, Federal Reserve Governor Christopher Waller said on Monday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
