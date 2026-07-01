AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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01.07.2026 16:33:45
Fed’s Warsh Says Inflation Poses Less Risk Than a Few Weeks Ago
The Federal Reserve chairman, Kevin Warsh, stressed that the central bank would “deliver price stability,” a point he has emphasized repeatedly since taking over in May.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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