FEED ONE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FEED ONE hat am 10.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 47,76 JPY gegenüber 10,32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,62 Prozent auf 75,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 132,97 JPY. Im Vorjahr waren 26,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 313,88 Milliarden JPY gegenüber 307,91 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at