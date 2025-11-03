FEED ONE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FEED ONE hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 32,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FEED ONE 46,70 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 70,37 Milliarden JPY, gegenüber 74,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at