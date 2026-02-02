FEED ONE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FEED ONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 44,74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,64 Prozent auf 76,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FEED ONE 77,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at