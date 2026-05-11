FEED ONE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FEED ONE hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,84 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent auf 71,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 166,72 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 140,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FEED ONE mit einem Umsatz von insgesamt 290,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 296,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at