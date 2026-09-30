Feedforce gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Feedforce hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at