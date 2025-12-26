Feedforce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Feedforce hat am 25.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Feedforce ein EPS von 8,04 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at