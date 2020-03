FEEL-Programm für mentale Gesundheit: Neue Partnerschaft mit führenden Versicherungsunternehmen SCOR und Gothaer Lebensversicherung AG

Sentio Solutions, das Unternehmen hinter FEEL, bietet zukünftig sein innovatives Programm für mentale Gesundheit den Kunden der Gothaer Lebensversicherung AG an

SAN FRANCISCO, 9. März 2020 /PRNewswire/ -- Sentio Solutions gab heute eine Partnerschaft mit dem deutschen Versicherer Gothaer Leben und SCOR, dem viertgrößten Rückversicherer der Welt, bekannt.

Die Zahl der arbeitsfreien Tage aufgrund von psychischen Störungen ist in Deutschland steigt seit 1997 kontinuierlich. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts weist beinahe 1 von 10 Menschen in Deutschland depressive Symptome auf. Eine interne SCOR-Analyse der Leistung verschiedener Lebensversicherungsportfolios ergab, dass in einigen Fällen mehr als 30% der Ansprüche im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen stehen.

Ziel der Partnerschaft ist es, mit FEEL Arbeitsunfähigkeit durch psychische Störungen, wie Stress oder Burn-out, zu verhindern und zu behandeln.

FEEL ist ein ganzheitliches Programm für mentale Gesundheit, das Technologie und Wissenschaft kombiniert, um den emotionalen Zustand einer Person zu verbessern. Dabei werden erstmals objektiv Daten zur mentalen Gesundheit erfasst und Soforthilfe bereitgestellt, wenn diese am dringendsten benötigt wird. FEEL besteht aus vier Komponenten: dem FEEL Emotion Sensor, einem Armband zur Emotionsmessung, das die emotionalen Veränderungen einer Person erkennt und quantifiziert, der FEEL-App, die auf diese Veränderungen reagiert und Echtzeitinterventionen bereitstellt, wöchentlichen Sitzungen mit einem zugewiesenen lizenzierten Psychotherapeuten sowie Zugriff zu einer Online-Bibliothek mit Kursen und Übungen.

„Wir freuen uns sehr, diese wichtige Partnerschaft bekannt zu geben", sagte George Eleftheriou, CEO und Mitbegründer von Sentio Solutions. „Gothaer und SCOR, zwei führende Unternehmen in der Versicherungsbranche, sind beide sehr innovative und zukunftsorientierte Organisationen, die sich für neue Technologien einsetzen. Sie unterstützen ihre Kunden nicht nur mit zuverlässigen Gesundheits- und Lebensprogrammen, sondern sorgen auch dafür, dass ihr mentales Wohlbefinden ebenso berücksichtigt wird wie ihr körperliches. Da die psychologische Versorgung eines der dringendsten globalen Themen ist, freuen wir uns auf eine glänzende Zukunft und eine langfristige Partnerschaft."

„Das FEEL-Programm basiert auf den Ansätzen der kognitiven Verhaltenstherapie", erklärt Maike Gruhn, Leiterin Innovation bei der Gothaer Lebensversicherung AG. „Studien haben gezeigt, dass Patienten mit dieser Methode wesentlich besser mit Stress umgehen können und sich insgesamt besser fühlen. Das möchten wir auch unseren Kunden ermöglichen und sie so vor einer Berufsunfähigkeit schützen."

Thomas Trompetter, Leiter Client Services bei SCOR, fasst die innovative Zusammenarbeit wie folgt zusammen: "SCOR ermöglicht mit dem FEEL-Programm Versicherungsunternehmen nicht erst im Leistungsfall als verlässlicher Partner aufzutreten, sondern auch im Bereich Prävention innovative Soforthilfe anzubieten. Zukünftig werden Versicherer durch Programme wie FEEL eine engere Kundenbindung erzielen."

Das Interesse und die Rücklaufquote der Gothaer-Kunden am FEEL-Programm übertrafen die Erwartungen und waren doppelt so hoch wie bei anderen neuen Programmeinführungen, was den Bedarf an Lösungen für die mentale Gesundheit belegt. Eine Abbrecherquote nahe Null nach der ersten Therapiesitzung und während des Programms spiegelt dies ebenfalls wider. Das Programm ist noch nicht abgeschlossen, jedoch sind die bisherigen Ergebnisse sehr vielversprechend.

SCOR, Gothaer und Sentio Solutions sind bestrebt, Innovationen zu entwickeln und den GothaerKunden Support und nützliche Programme anzubieten. Interessenten zur Teilnahme an dem Programm wenden sich bitte hier an die Gothaer.

Über Sentio Solutions

Sentio Solutions ist ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das Biomarker und digitale Therapien entwickelt, um die Art und Weise zu ändern, wie wir mentale Gesundheit diagnostizieren, bewältigen und betreuen. Das erste Programm des Unternehmens, FEEL, kombiniert den selbstentwickelten Gefühlssensor mit kognitiver Verhaltenstherapie (KVT). Hierbei wird erstmalig ein datengetriebener Ansatz im Bereich der mentalen Gesundheit angewandt, um in Echtzeit emotionale und psychische Unterstützung und Behandlung anbieten zu können. Sentio Solutions wird von führenden Venture-Capital-Unternehmen unterstützt und hat bereits mit einigen großen Kranken- und Lebensversicherern in den USA und in Deutschland Programme gestartet.

