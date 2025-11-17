Feelux: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Feelux hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Feelux vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -420,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 49,55 Milliarden KRW gegenüber 46,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at