18.03.2026 06:31:28

Feelux: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Feelux hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2367,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2429,600 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,96 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 38,72 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Feelux vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1977,000 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1983,200 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,43 Prozent auf 173,46 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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