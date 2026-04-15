freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
15.04.2026 18:14:40
Feenet AG erwägt Börsengang für Wachstumstreiber Waipu.tv
DOW JONES--Die Freenet AG prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Tochter Exaring AG strategische Optionen für ihre Streaming-Plattform Waipu.tv, einschließlich eines möglichen Börsengangs. Die Entscheidung und der Zeitpunkt hängen dabei unter anderem von den Marktsituation ab, wie Freenet am Mittwochabend mitteilte. Es gebe aber derzeit keine Pläne, den Mehrheitsanteil an der Exaring AG zu reduzieren. Dieser lag Ende 2025 bei 74,6 Prozent. Der Schwerpunkt liege weiterhin auf dem Ausbau des Streamingdienstes als zweitem Kerngeschäft mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland, so Freenet.
Waipu.tv verzeichnete laut Freenet in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025. Der Dienst bietet Zugang zu über 300 TV-Kanälen, davon mehr als 70 Pay-TV-Kanälen und einer "Waiputhek" mit mehr als 40.000 Filmen und Serien auf Abruf.
Waipu.tv ist eine Marke der Exaring AG. Die Münchener haben Waipu.tv als eigene TV-Streaming- und IPTV-Plattform entwickelt und betreiben diese.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 12:15 ET (16:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,38
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.