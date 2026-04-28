Fehlende Impulse in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am Mittag.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,00 Prozent stärker bei 5 040,17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,128 Prozent auf 5 033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 040,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 019,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 049,24 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 4 807,93 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 5 045,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 379,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 3,39 Prozent auf 5,92 GBP), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,49 Prozent auf 33,34 GBP), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,11 Prozent auf 5,74 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (-2,95 Prozent auf 110,72 CHF), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 173,66 EUR), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), RELX (-1,11 Prozent auf 26,81 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 98,32 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6 537 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 481,618 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at