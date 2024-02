Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX notiert um Nulllinie

Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,00 Prozent stärker bei 17 415,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 424,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 354,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wies der LUS-DAX 16 686,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 997,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 530,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. Bei 17 430,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 413,10 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 107,12 EUR), Porsche (+ 1,87 Prozent auf 82,68 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,77 Prozent auf 48,87 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,54 Prozent auf 190,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Allianz (-2,82 Prozent auf 247,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,95 Prozent auf 21,91 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 13,69 EUR), Bayer (-1,40 Prozent auf 28,51 EUR) und Heidelberg Materials (-1,33 Prozent auf 84,58 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 993 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 189,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,94 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at