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Dow Jones-Entwicklung 14.08.2026 16:01:52

Fehlende Impulse in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages

Fehlende Impulse in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages

Der Dow Jones hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 53 841,73 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,017 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,021 Prozent leichter bei 53 828,55 Punkten, nach 53 839,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 890,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53 685,58 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,427 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 508,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 50 063,46 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 44 911,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,28 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,20 Prozent auf 200,08 USD), Caterpillar (+ 1,07 Prozent auf 863,77 USD), Walt Disney (+ 1,01 Prozent auf 105,86 USD), Boeing (+ 0,60 Prozent auf 231,71 USD) und UnitedHealth (+ 0,55 Prozent auf 401,26 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-1,71 Prozent auf 197,92 USD), Amgen (-1,14 Prozent auf 413,09 USD), Nike (-1,02 Prozent auf 40,81 USD), Sherwin-Williams (-0,88 Prozent auf 358,36 USD) und Cisco (-0,85 Prozent auf 112,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 574 734 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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