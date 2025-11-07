Addiko Bank Aktie

WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

Index-Performance im Blick 07.11.2025 12:27:07

Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime am Mittag kaum verändert

Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime am Mittag kaum verändert

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime aktuell.

Am Freitag legt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 2 369,77 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 369,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 369,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 391,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 350,94 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 328,48 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 1 775,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 29,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 67,00 Prozent auf 3,34 EUR), voestalpine (+ 3,34 Prozent auf 32,18 EUR), PORR (+ 1,97 Prozent auf 25,85 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,62 Prozent auf 3,46 EUR) und Semperit (+ 1,41 Prozent auf 12,98 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-4,48 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-3,49 Prozent auf 22,10 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,84 Prozent auf 6,40 EUR) und UBM Development (-1,75 Prozent auf 22,50 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 222 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

06.10.23 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
28.01.22 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
26.11.21 Addiko Bank accumulate Erste Group Bank
19.08.21 Addiko Bank neutral Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 21,20 -0,93% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 27,55 -8,62% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 6,48 -0,61% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 20,00 3,90% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
PORR AG 25,45 0,39% PORR AG
Semperit AG Holding 12,80 0,00% Semperit AG Holding
UBM Development AG 22,60 -1,31% UBM Development AG
voestalpine AG 32,34 3,85% voestalpine AG
Wolford AG 2,50 25,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,36 -1,18% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 361,33 -0,36%

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

