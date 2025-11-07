Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Index-Performance im Blick
|
07.11.2025 12:27:07
Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime am Mittag kaum verändert
Am Freitag legt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 2 369,77 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 369,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 369,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 391,03 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 350,94 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 328,48 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 1 775,38 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 29,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 67,00 Prozent auf 3,34 EUR), voestalpine (+ 3,34 Prozent auf 32,18 EUR), PORR (+ 1,97 Prozent auf 25,85 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,62 Prozent auf 3,46 EUR) und Semperit (+ 1,41 Prozent auf 12,98 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-4,48 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-3,49 Prozent auf 22,10 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,84 Prozent auf 6,40 EUR) und UBM Development (-1,75 Prozent auf 22,50 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 222 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime am Mittag kaum verändert (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Addiko Bank kämpft mit neuen Regularien in Serbien und Kroatien (APA)
|
06.11.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Mittag (finanzen.at)
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|22.04.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.20
|Addiko Bank buy
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|03.03.21
|Addiko Bank Hold
|Erste Group Bank
|Addiko Bank
|21,20
|-0,93%
|AT & S (AT&S)
|27,55
|-8,62%
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-1,12%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,48
|-0,61%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|Marinomed Biotech AG
|20,00
|3,90%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|PORR AG
|25,45
|0,39%
|Semperit AG Holding
|12,80
|0,00%
|UBM Development AG
|22,60
|-1,31%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
|Wolford AG
|2,50
|25,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,36
|-1,18%
|ATX Prime
|2 361,33
|-0,36%
