Fehlende Impulse in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung kaum bewegt

Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent stärker bei 1 521,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 1 521,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 521,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 524,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 513,39 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,444 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 575,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 634,13 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.10.2022, einen Stand von 1 454,86 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,93 Prozent zurück. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 2,36 Prozent auf 15,60 EUR), FACC (+ 2,32 Prozent auf 5,73 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,13 Prozent auf 5,75 EUR), Raiffeisen (+ 0,89 Prozent auf 13,55 EUR) und Verbund (+ 0,66 Prozent auf 83,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 8,50 EUR), Andritz (-1,51 Prozent auf 41,66 EUR), Österreichische Post (-1,13 Prozent auf 30,55 EUR), BAWAG (-0,89 Prozent auf 40,14 EUR) und Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 68 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 28,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at