Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt

Am Montagabend legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 105,60 Punkten aus dem Montagshandel. In den Montagshandel ging der SLI 0,034 Prozent tiefer bei 2 104,97 Punkten, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 112,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 099,27 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SLI 1 999,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der SLI 2 139,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 934,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,14 CHF), Lonza (+ 1,83 Prozent auf 488,60 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 45,21 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 59,84 CHF) und Galderma (+ 0,68 Prozent auf 163,45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,94 Prozent auf 567,80 CHF), Swisscom (-1,79 Prozent auf 657,00 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 902,20 CHF), Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 540,80 CHF) und Schindler (-1,08 Prozent auf 274,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 364 183 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at