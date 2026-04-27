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SLI im Fokus 27.04.2026 17:58:48

Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt

Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt

Am Montagabend legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 105,60 Punkten aus dem Montagshandel. In den Montagshandel ging der SLI 0,034 Prozent tiefer bei 2 104,97 Punkten, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 112,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 099,27 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SLI 1 999,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der SLI 2 139,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 934,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,14 CHF), Lonza (+ 1,83 Prozent auf 488,60 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 45,21 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 59,84 CHF) und Galderma (+ 0,68 Prozent auf 163,45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,94 Prozent auf 567,80 CHF), Swisscom (-1,79 Prozent auf 657,00 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 902,20 CHF), Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 540,80 CHF) und Schindler (-1,08 Prozent auf 274,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 364 183 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 49,50 1,19% Amrize
Galderma 177,00 0,00% Galderma
Lonza AG (N) 531,20 1,53% Lonza AG (N)
Partners Group AG 981,00 -1,17% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,00 -1,43% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 297,40 -1,33% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 138,35 -1,14% Swiss Re AG
Swisscom AG 715,00 -2,05% Swisscom AG
UBS 35,91 1,73% UBS
VAT 617,20 -3,17% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 588,20 -1,44% Zurich Insurance AG (Zürich)

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