Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI im Fokus
|
27.04.2026 17:58:48
Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt
Schlussendlich ging der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 105,60 Punkten aus dem Montagshandel. In den Montagshandel ging der SLI 0,034 Prozent tiefer bei 2 104,97 Punkten, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 112,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 099,27 Punkten erreichte.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SLI 1 999,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der SLI 2 139,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 934,59 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,14 CHF), Lonza (+ 1,83 Prozent auf 488,60 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 45,21 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 59,84 CHF) und Galderma (+ 0,68 Prozent auf 163,45 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,94 Prozent auf 567,80 CHF), Swisscom (-1,79 Prozent auf 657,00 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 902,20 CHF), Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 540,80 CHF) und Schindler (-1,08 Prozent auf 274,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 364 183 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swisscom AG
|
17:58
|Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|64,72
|0,25%
|Amrize
|49,50
|1,19%
|Galderma
|177,00
|0,00%
|Lonza AG (N)
|531,20
|1,53%
|Partners Group AG
|981,00
|-1,17%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|348,00
|-1,43%
|Schindler AG (PS)
|297,40
|-1,33%
|Swiss Re AG
|138,35
|-1,14%
|Swisscom AG
|715,00
|-2,05%
|UBS
|35,91
|1,73%
|VAT
|617,20
|-3,17%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|588,20
|-1,44%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 105,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigt sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.